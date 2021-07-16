Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban ne zaman, hangi gün kesilir? Bayramın 4. gün kesilir mi?

İslam aleminin her yıl heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Peki, kurban kesmek farz mı? Kurban sahibinin kurbanı kesmesi daha mı faziletli? Kurbanın hangi organları yenmez? Tartı ile kurbanlık alabilir miyim? Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen soruların cevabını haberimizde.
EN ÇOK MERAK EDİLEN 27 SORU
Kurban Bayramı tatili, bu yıl toplamda 9 gün olacak. Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürecekken, Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu köşesinde, Kurban Bayramı ve kurban kesmek üzerine en çok merak edilen 27 soruyu yanıtladı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun o yazısı...
Kurban Bayramı'nı, önümüzdeki hafta salı günü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı bir vefa ve fedakârlık hatırasıdır. Hz. Adem'in çocuklarından Hz. İbrahim'e, oradan Hz. Resul Efendimize kadar uzanan bir hatırası vardır bu bayramın. Allah'a teslimiyet, samimiyetle sınanma gibi... Nitekim Hz. Adem'in çocuklarından birinin kurbanı kabul olmadı. Diğerininki kabul oldu. Çünkü cimrinin, içten pazarlıkçının, hasetçinin kurbanında samimiyet yoktur. Allah da onu reddetti. Kabil'in sadakası reddedildi, Habil'inki kabul oldu. İlk cinayeti bir peygamber çocuğu, yani Kabil işledi. Ve kaybetti.
Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim'e teslim oldu. Allah onu yüceltti ve bağışladı.
Kur'an, samimiyet ve dürüst olanları imtihanda başaranlardan sayar. Nitekim Allah'ın ete ihtiyacı yoktur. İbadetimize de ihtiyacı yoktur Allah'ın. O, bizden iyilik, dürüstlük, vefa, fedakârlık, diğerkâmlık ister, yoksa dilese nefis vermediği varlıklar yaratır ve onlar Allah'a sürekli ibadet ederlerdi. Fakat O, nefsimizin kötü arzularını yene yene Rahman'ın sevgisine ulaşmamızı yeğledi. Bu istek bizi onurlandıran bir istekti.
Düşünün bir kez, Allah bizden kulluk istedi. "Yaratan benim, bana yakarmanız yakışık kalır, başkasına değil" dedi. Her secde, her rükû, her iyilik yüceltir kişiyi. "Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. O'na yalnız takva (iyi niyet, halis olmak, ihlas ve dürüstlük) ulaşır" (Hacc, 37).
İstikamet -düzgün olmakemri, son elçinin (salat ve selam O'na olsun) saçlarını ağarttı. O'nu derinden sarstı. Zira O, iman etmeyen veya iman eder görünse de inkâr sarmalına yakalanacak nesilleri gördü. Ve aynı zamanda Müslüman olsa da samimi olmayacak olanları da gördü. "Emrolunduğun gibi istikametli ol" (Hud, 112) emrinin onlara da bir uyarı olduğunu sezinledi. Ayet saçlarını ağarttı.
Dilerim bu bayram, sevgi ve kardeşlik getirsin. Günah ve hataların boyunduruğundan çıkışımızın miladı olsun. Birbirimizi tövbeye, ibadete davet edelim.
İŞTE KURBAN KESMEK İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI...
1. Koyun kurbanında yaş aranır mı?
Kurban edilecek koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Ancak semiz ve hayli gösterişli olan, 1 yaşını doldurmuş görüntüye sahip bir koyun 6 aylık olsa da kurban edilir.
2. Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı?
Kurbanlık sığır ve manda 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak sığırın iki ön dişinin çıkmış olması yeter, devenin de kurban olması için 5 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
3. Kurban Bayramı'nda yolcu olan -başka şehre giden- kişi kurban kesmeli mi?
Yolcu olan biri isterse kurban kesebilir. Ancak arife günü ikamet ettiği yerden ayrılmış ve Kurban Bayramı'nın 4. gününden sonra ikamet ettiği yere dönüş yapan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir.