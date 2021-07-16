Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban ne zaman, hangi gün kesilir? Bayramın 4. gün kesilir mi?

İslam aleminin her yıl heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Peki, kurban kesmek farz mı? Kurban sahibinin kurbanı kesmesi daha mı faziletli? Kurbanın hangi organları yenmez? Tartı ile kurbanlık alabilir miyim? Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen soruların cevabını haberimizde.



EN ÇOK MERAK EDİLEN 27 SORU

Kurban Bayramı tatili, bu yıl toplamda 9 gün olacak. Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürecekken, Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu köşesinde, Kurban Bayramı ve kurban kesmek üzerine en çok merak edilen 27 soruyu yanıtladı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun o yazısı...



Kurban Bayramı'nı, önümüzdeki hafta salı günü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı bir vefa ve fedakârlık hatırasıdır. Hz. Adem'in çocuklarından Hz. İbrahim'e, oradan Hz. Resul Efendimize kadar uzanan bir hatırası vardır bu bayramın. Allah'a teslimiyet, samimiyetle sınanma gibi... Nitekim Hz. Adem'in çocuklarından birinin kurbanı kabul olmadı. Diğerininki kabul oldu. Çünkü cimrinin, içten pazarlıkçının, hasetçinin kurbanında samimiyet yoktur. Allah da onu reddetti. Kabil'in sadakası reddedildi, Habil'inki kabul oldu. İlk cinayeti bir peygamber çocuğu, yani Kabil işledi. Ve kaybetti.



Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim'e teslim oldu. Allah onu yüceltti ve bağışladı.



Kur'an, samimiyet ve dürüst olanları imtihanda başaranlardan sayar. Nitekim Allah'ın ete ihtiyacı yoktur. İbadetimize de ihtiyacı yoktur Allah'ın. O, bizden iyilik, dürüstlük, vefa, fedakârlık, diğerkâmlık ister, yoksa dilese nefis vermediği varlıklar yaratır ve onlar Allah'a sürekli ibadet ederlerdi. Fakat O, nefsimizin kötü arzularını yene yene Rahman'ın sevgisine ulaşmamızı yeğledi. Bu istek bizi onurlandıran bir istekti.