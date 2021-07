Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban ne zaman, hangi gün kesilir? Bayramın 4. gün kesilir mi?

Düşünün bir kez, Allah bizden kulluk istedi. "Yaratan benim, bana yakarmanız yakışık kalır, başkasına değil" dedi. Her secde, her rükû, her iyilik yüceltir kişiyi. "Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. O'na yalnız takva (iyi niyet, halis olmak, ihlas ve dürüstlük) ulaşır" (Hacc, 37).



İstikamet -düzgün olmakemri, son elçinin (salat ve selam O'na olsun) saçlarını ağarttı. O'nu derinden sarstı. Zira O, iman etmeyen veya iman eder görünse de inkâr sarmalına yakalanacak nesilleri gördü. Ve aynı zamanda Müslüman olsa da samimi olmayacak olanları da gördü. "Emrolunduğun gibi istikametli ol" (Hud, 112) emrinin onlara da bir uyarı olduğunu sezinledi. Ayet saçlarını ağarttı.



Dilerim bu bayram, sevgi ve kardeşlik getirsin. Günah ve hataların boyunduruğundan çıkışımızın miladı olsun. Birbirimizi tövbeye, ibadete davet edelim.