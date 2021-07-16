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    • 16.07.2021 11:44
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    Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı tutuklandı. Kent merkezi ve Turhal ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 30,09 gram bonzai, 107,50 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama!

    Tokat ve İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

    Kent merkezi ve Turhal ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 30,09 gram bonzai, 107,50 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

    Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Güncel Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı