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    • 16.07.2021 11:07
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    PTT Kargo bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı kapalı mı olacak? Gönderi alma ve yollama…

    Gündemde yoğun bir şekilde PTT Kargo bayramda açık mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm illerden vatandaşlar Kurban Bayramı için geri sayıma başladı ve bir yandan da kapalı ve açık olan kurum, kuruluşlar merak ediliyor. Peki 2021 Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı kapalı mı olacak? En çok ziyaret edilen gönderilerin alındığı ve gönderildiği kargo şirketleri Kurban Bayramı’nda hizmet verecek mi? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    PTT Kargo bayramda açık mı?

    PTT Kargo bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatillerde pek çok kurum kapalı oluyor ve sonrasında hizmet veriyor, Kurban Bayramı'nda da hangi yerlerin kapalı olduğu merak edilirken ilk akla gelen kargo şirketleri oldu. İşte tüm bilgiler...

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

    BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

    Sadece arefe gün yarım, bayramda ise tam gün kapalı olacaklar.

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo hafta içi her günsaat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    PTT KARGO

    PTT Kargo şubeleri hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13.30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Saat 12:30 ile 13.30 arası öğle arası veren PTT Kargo, Hafta sonu olan Cumartesi günleri sadece belirli şubelerde 08:30 ile 13:00 arası hizmet vermektedir. PTT Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 08:40 ile 14:00 arası hizmet veren MNG Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    SÜRAT KARGO

    Sürat Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 09:00 ile 14:00 arası hizmet veren Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    ARAS KARGO

    Aras Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 08:30 ile 13:00 saatleri arası hizmet veren Aras Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    UPS KARGO

    UPS Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 09:00 ile 15:00 saatleri arası hizmet veren UPS Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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    Haberler Güncel PTT Kargo bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı kapalı mı olacak? Gönderi alma ve yollama…