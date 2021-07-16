PTT Kargo bayramda açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı kapalı mı olacak? Gönderi alma ve yollama…

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Sadece arefe gün yarım, bayramda ise tam gün kapalı olacaklar.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo hafta içi her günsaat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO

PTT Kargo şubeleri hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13.30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Saat 12:30 ile 13.30 arası öğle arası veren PTT Kargo, Hafta sonu olan Cumartesi günleri sadece belirli şubelerde 08:30 ile 13:00 arası hizmet vermektedir. PTT Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO

MNG Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 08:40 ile 14:00 arası hizmet veren MNG Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO

Sürat Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 09:00 ile 14:00 arası hizmet veren Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 08:30 ile 13:00 saatleri arası hizmet veren Aras Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO

UPS Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 09:00 ile 15:00 saatleri arası hizmet veren UPS Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.