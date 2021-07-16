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    • 16.07.2021 14:29
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    18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altına Biontech, Sinovac aşısı var mı?

    18 yaş altına Biontech, Sinovac aşısı var mı? 18 yaş altı aşı oluyor mu? Türkiye’de aşılama tüm hızıyla sürüyor. Her gün yüzbinlerce kişi Kovid-19 salgınına karşı aşılanıyor. Aşıda yaş sınırının her geçen gün düşürülmesi nedeniyle, merak edilen konu ise 18 yaş altı aşı oluyor mu? oldu. 18 yaş altına aşı var mı? Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız." demişti. Peki; 18 yaş altı aşı oluyor mu?

    takvim.com.tr
    18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altına Biontech, Sinovac aşısı var mı?

    18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altına Biontech, Sinovac aşısı var mı? 18 yaş altı çocukların aşı olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde başlatılan aşı seferberliğinde milyonlarca doz aşı vuruldu. Aşı olan vatandaşlar şimdi de çocukların aşı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki; 18 yaş altı aşı oluyor mu?

    18 YAŞ ALTI AŞI OLUYOR MU?

    Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

    Önümüzdeki günlerde 18 yaş altına aşı uygulamasının başlanması bekleniyor. Aşı takvimine ilişkin gelişmeler takvim.com.tr sayfalarında olacak.

    AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Çocuğuna ya da kendisine aşı sırasının gelip gelmediğini merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebiliyor. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştiriliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

        Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

        Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.
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        Haberler Güncel 18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altına Biontech, Sinovac aşısı var mı?