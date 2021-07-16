18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altına Biontech, Sinovac aşısı var mı? 18 yaş altı çocukların aşı olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde başlatılan aşı seferberliğinde milyonlarca doz aşı vuruldu. Aşı olan vatandaşlar şimdi de çocukların aşı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki; 18 yaş altı aşı oluyor mu?