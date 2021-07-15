Van-Hakkari karayolunda heyelan: Kapanan yol 2 saat sonra tek yönlü ulaşıma açıldı

Hakkari- Van karayolunun 80'nci kilometresindeki Albayrak mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Öğle saatlerinde etkili olan dolu ile karışık yağmurun ardından yumuşayan toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu.



Karayolunun yanından geçen derenin su su seviyesinin de yükselmesiyle taşkın meydana geldi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü olarak trafiğe açıldı.





BAŞKALE'DE HEYELANA KAPILAN 2 KİŞİ KURTARILDI

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Van-Hakkari kara yolunun Albayrak Karakolu mevkiinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen hafif ticari bir aracın heyelana kapılarak sürüklendiğini gören çevredekiler, yetkililere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, araçta mahsur kalan 2 vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

ERCİŞ'TE 13 KÖYDE TAŞKIN

Öte yandan Erciş ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunduktan sonra "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediyemize ait ekiplerimiz, sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı" dedi.