Bölücü terör örgütü PYD/YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Suriye'de bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine topçu saldırısı gerçekleştirdi.
İlçedeki sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırıda, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırı nedeniyle Afrin'in çoğu bölgelerinde elektriğin kesildiği, evlerde ağır maddi hasarın oluştuğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
RUSLARIN KORUDUĞU BÖLGEDEN SALDIRIYORLAR!
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.