Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Diyanet Hafızlık Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranı sınava katılan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Sınav sonrasında belge almaya hak kazanan öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" ni nasıl alacak ve nereye verecek? Diyanet'ten Diyanet Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları ile ilgili açıklama geldi. İşte konu hakkında detaylar...
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
Hafızlık sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.
Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.
Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur'an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.
HAFIZLIK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınavla İlgili Usul ve Esaslar
Hafızlık Tespit Sınavı, müracaat sayısının 10 ve üzeri olan illerimizin bünyesinde, olmaması halide ise en yakın ilde il müftülüğü merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 10-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebileceklerdir. Tercih edilen sınav merkezinde müracaat sayısı 10' nun altında kalması durumunda 1. madde uygulanacaktır.