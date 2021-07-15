İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS öğretmen il içi atamaları ne zaman yapılacak? 2021/22 tayin sonuçları!

İl içi atama sonuçları belli oldu mu? Sorusu gündemede merak edilerek araştırılıyor. İsteğe bağlı olan il içi atama tayinleri hakkında MEB tarafından açıklama yapıldı. Bu bağlamda, sonuçların açıklanma tarihinde değişiklik oldu. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi atama ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da başladı. Başvurular 14 Temmuz'da sona erecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
2021 MEB İL İÇİ ATAMA NE ZAMAN?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.