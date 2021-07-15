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    • 15.07.2021 20:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.




    "BAYRAMI GÜVENLE KARŞILAYALIM"
    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" ifadelerini kullandı.

        14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                    3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                    2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu