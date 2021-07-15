Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu







"BAYRAMI GÜVENLE KARŞILAYALIM"

Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" ifadelerini kullandı.