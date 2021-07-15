Necla ve Metin Büyükşen, 2018 yılında silahla katledildi: Büşra Büyükşen'in ropörtajı gündeme bomba gibi düştü

Konya Karatay'da 3 yıl önce kar maskeli kişi, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla'yı silahla öldürdü. Ölmüş gibi davranıp kurtulduğunu öne süren kızları Büşra Büyükşen'in 3 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı.

Büyükşen'in "Babam yatsı namazından yeni gelmişti. İçeri bir adam girdi. Silahı bize doğru doğrulttu. 'Yalvarıyorum vurma' diye çok bağırdım. Çaydanlığı adama fırlattım. Dipçikle karşılık verdi" dediği belirlendi. Gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürüyor. Jandarmanın, olay günü öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ile WhatsApp görüşme dökümlerini ortaya çıkardığı ve bununla ilgili sorgulamalar yaptığı belirlendi.