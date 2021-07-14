Müge Anlı'da katilleri aranan Büyükşen cinayetinde sona gelindi! Büşra Büyükşen'in ifadesi ortaya çıktı Osman Büyükşen yürek sızlattı
Müge Anlı'da katilleri aranan Büyükşen cinayetinde sona gelindi! Büşra Büyükşen'in ifadesi ortaya çıktı, 24 kişinin gözaltına alındığı Büyükşen cinayetinde Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Osman Büyükşen, Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımla yürekleri sızlattı. Konya cinayeti ya da mehir cinayeti olarak yıllardır aydınlatılmayı bekleyen Necla ve Metin Büyükşen'in katil ya da katilleri kim? Dehşet evinden sağ kurtulan Büyükşen ailesinin kızları Büşra Büyükşen'den itiraf geldi mi? Detayları ile gündemi derinden sarsan Büyükşen cinayetinde adım adım sona yaklaşılıyor. İşte Büyükşen cinayetinde son durum!
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, kar maskeli, olayın tanığı olan kızlarının iddiasına göre susturucu takılmış biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin biri doktor 3 çocukları vardı. Osman Büyükşen en büyük çocuklarıydı ve çocuk doktoru olmuş, Şırnak'ta zorunlu hizmet yapmıştı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen ise Betül Büyükşen ile evliydi. Çiftin bir de kızları vardı. Büşra Büyükşen, o korkunç cinayetin tanığıydı.
BÜŞRA'YA KEŞİF YAPTIRILDI
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, keşif ve yer gösterme için eve getirildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın aktardığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.