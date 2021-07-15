MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/qeks3GWKDZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2021