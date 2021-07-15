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    • 15.07.2021 15:59
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    MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist artık yok!

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi