MİT'ten Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Örgütün birçok sözde üst düzey yöneticisi başta olmak üzere çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren MİT, bugün Gara'da yeni operasyon düzenledi. PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist, etkisiz hale getirildi.