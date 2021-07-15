Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2021 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 17:01
    ABONE OL

    MİT'ten Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten PKK'nın özel güç yapısına ağır darbe

    MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Örgütün birçok sözde üst düzey yöneticisi başta olmak üzere çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren MİT, bugün Gara'da yeni operasyon düzenledi. PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rize'den peş peşe acı haberler
    Haberler Güncel MİT'ten Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi