2021 Ağustos celbi (MSB ASAL) askerlik yerleri sorgulama! Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik celp yerleri açıklandı mı? Ağustos ayına sayılı günler kala celp yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatani görevini yapmak için silah altına alınacak binlerce gencin askerlik yerleri belli oluyor. Askerlik yerleri e-Devlet aracılığıyla kolaylıkla öğrenilebiliyor. MSB tarafından 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusu yayınlandı. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek. Peki, MSB askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusuna göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.