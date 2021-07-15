Kuş cenneti olarak bilinen Tuz Gölü’nden gelen görüntüler yürek yaktı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran kuraklık, canlı hayatını tehdit etmeye başladı.

Tuz Gölü'nden gelen görüntüler ise yürekleri yaktı. Kapalı bir göl olma özelliği taşıyan göl, her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yaptı. Göç yolu üzerindeki gölde konaklayan kuşlar, kuluçkaya yattı.

18 binden fazla yavru flamingo, burada hayata gözlerini açtı. Ancak bu yıl yaşanan yağış yetersizliği, 'kuş cenneti' denilen gölde flamingo ölümlerini artırdı. Önceki gün binlerce yavru flamingonun hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği hemen inceleme başlattı. Bakanlığa bağlı uzmanlar, ölü flamingolardan numune aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bin kadar yavru ölümü var. Bir zehirlenme yok. Yavrular susuz kalmış ve uçamamış" açıklaması yaptı.