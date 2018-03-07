Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasında ÖSYM'den soruların nasıl çalındığını tespit ederken, soru hırsızlığının 2001 Ocak ayına kadar sürdüğü de ortaya çıktı. ÖSYM'den soru çalma süreci, emniyet birimlerinin bütün kayıtları tek tek incelemeleriyle ortaya çıktı. Bütün kayıtların incelemesi sırasında bilişim suçları konusunda uzmanlaşmış bir ekip, 'LOG kayıtları'nı yani hangi bilsayara kim, ne zaman girmiş, hangi işlemleri yapıldığını incelerken sınav dönemlerinde serbest bir bilgisayara soru bankasından yapılan 'kopya' işlemini tespit etti. Daha sonra ise bu bilgisayarı buldu ve içinde şimdiye kadar yapılan sınavların sorular tespit edildi.

İTİRAFÇI TESPİT EDİLDİ

Bilgisayarın ve soruların tespit edilmesinden sonra ÖSYM Başkanlığı Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı'nda görevli, sistem yöneticisi Muhammet Emin Akçelik ismine ulaşıldı. Yapılan sorgulamadan sonra Akçelik itirafçı olarak ÖSYM içinde kurulan kumpası anlattı. FETÖ tarafından kurulan sisteme göre, ÖSYM içinde Soru Hazırlama ve Geliştirme Dairesi'nde sorular saklanıyor. Sınav tarihinde ise bu soru bankasından sorular özel kriptolu bir flash belleğe kopyalanarak soru kitapçıklarının basıldığı METEKSAN Matbaası'na götürülüyor. Flash bellek kriptolu olduğu için sadece matbaadaki özel sistem ile açılıyor. Bu yüzden yolda çalınsa bile içine bakılması imkansız. Matbaa aşamasında ise görevli herkesin kurumdan çıkması sınav tarihine kadar yasaklanıyor. Böylelikle sınav güvenliği sağlanıyor.

ÖZEL PROGRAMLA HIRSIZLIK

Sistem böyle çalışırken, soruların FETÖ tarafından çalınma işlemi, soru bankasındaki soruların kriptolu flash belleğe kopyalanması sırasında yaşanıyor. Kriptolu flash belleğe soruların kopyalama talimatı verildiğinde, sınav soruları Data Loss/Leak Prevention (DLP- Sızıntı önleme programı) yoluyla yine ÖSYM içindeki bağımsız bir bilgisayara otomatik olarak kapyalanıyor. Daha sonra ise bu bağımsız bilgisayardan sorular FETÖ elemanları tarafından alınarak kurum dışına çıkartılıyor.

DEFALARCA ÖSYM'YE GELMİŞ

Buradaki en kritik nokta ise DLP programının temini. Soruşturmada ÖSYM'nin yazılımı Dijipark şirketinden aldığı ve Kazım Kargı adlı bilgisayar yazılımcısı tarafından ÖSYM'ye kurulduğu, bu kişinin ise defalarca kuruma geldiği belirlendi. Daha sonraki araştırmada ise Kargı'nın yurtdışına kaçtığı tespit edildi. İtirafçı olan Muhammet Emin Akçelik ise soruları bağımsız bilgisayardan aldıktan sonra örgütün abisi Bekir Şimşek'e teslim ettiğini itiraf etti.

PARÇA PARÇA DAĞITMIŞLAR

ÖSYM'de hırsızlığın 2017 Ocak ayına kadar yapıldığının belirlenmesinden sonra 15Temmuz tarihi ile Ocak ayı arasındaki bütün sınavlar mercek altına alındı. ÖSYM tarafından kurulan özel bir komisyon ile sınav sonuçlarındaki anarmol durumların tespiti araştırılmaya başlandı. Özellikle çoğunluğun cevap verdiği doğru sorulardaki ve yanlışlardaki yığılmalar incelendi. Durumlarında kuşku tespit edilenler ise savcılığa bildirildi. Ancak bu incelemeler sırasında FETÖ'nün eski pervasızlığını, bütün soruları vermeyi bıraktığını tespit ettiler. Örnek olarak da şunu söylediler: Eğer 100 soru çalınmışsa önceden bunun 90 tanesini dağıtıyorlardı. Ancak bu sınavlarda tamamını dağıtmamışlar. Kimine 20 soru kimine 30 kimine ise 50 sorunun cevabı karışık olarak verilmiş. Bu durumda ise kopyanın kesin tespiti zorlanıyor.

SORULARI ÇALINAN SINAVLAR

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) / Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)

Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS)

STS Diş Hekimliği

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY)

Mühendislik Tamamlama

Adalet Bakanlığı Sınavları-1

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı