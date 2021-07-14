Yarın kargolar açık mı? 15 Temmuz 2021 Yurtiçi, Aras, MNG,UPS kargo çalışıyor mu? Kargolar dağıtım yapıyor mu?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de perşembe günü yani yarın kapalı olacak.

15 TEMMUZ 2021 YURTİÇİ, ARAS, MNG,UPS KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''