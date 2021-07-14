15 Temmuz 2021 kargolar açık mı? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri hakkında araştırmalara başlandı. Vatandaşlar 'Yarın kargolar açık mı? 15 Temmuz 2021 Yurtiçi, Aras, MNG,UPS kargo çalışıyor mu? Kargolar dağıtım yapıyor mu?' Sorusunun yanıtını arıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI 2021?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de perşembe günü yani yarın kapalı olacak.
15 TEMMUZ 2021 YURTİÇİ, ARAS, MNG,UPS KARGO ÇALIŞIYOR MU?
Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''
MNG Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.''