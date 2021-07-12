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    • Güncel
    • 12.07.2021 10:59
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    • 12.07.2021 10:59
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    MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

    4 PKK'lı terörist yok edildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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