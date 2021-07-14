Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Temmuz 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı 14 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 280 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." ifadelerine yer verdi.

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

