İstanbul Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili yoğunluğu!

Yolcu Kürşat Yılmaz ise eşinin memleketi Malatya'ya Kurban Bayramı için gittiklerini belirterek, "9 günlük tatil iyi geldi. Biz de bunu fırsat bilip eşimin ailesiyle Kurban Bayramı'nı geçirmeye karar verdik. İstanbul Havalimanı gayet kalabalık. Umarım sağ salim döneriz tekrar." dedi.

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