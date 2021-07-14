Son dakika: Rize'de 3 kişi selde kayboldu! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gidiyor

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.
BAŞKAN 3 BAKANI AFET BÖLGESİNE GÖNDERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.
SAĞANAK, HEYELANLARA VE BAZI YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU
Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.