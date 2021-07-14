Son dakika: Rize'de 3 kişi selde kayboldu! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.

SAĞANAK, HEYELANLARA VE BAZI YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.