Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemiyle mücadelede son durumu değerlendirdi. Delta varyantının Türkiye'de etkisini artırdığını söyledi. Buna göre bir haftada Delta varyantı vakalarının sayısı 284'ten 750'ye yükseldi.

Varyantın şu anda 36 ilde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Koca, şunları söyledi:

SON 1 haftada, vakaların düşmediğini, yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz.

NORMALE dönmenin tek yöntemi aşı. Kurban Bayramı'na kadar 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 olmasını hedeflemiştik. Şu an yüzde 61'i buldu.



ŞU anda 4. dalga yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez.

SPUTNIK-V aşısının gelmesi çok uzun sürmez. Devamı gelecek...

104 ÜLKEYE YAYILDI

DÜNYA Sağlık Örgütü, Delta varyantının dünyada 104 ülkeye yayıldığını açıkladı.



FRANSA ve Yunanistan'da sağlıkçılara aşı zorunluluğu başladı.

GÜNEY Kore'de spor salonlarında COVİD-19'un yayılımını azaltmak için hızlı şarkılar yasaklandı.



MALEZYA'DA 204 çalışanı COVID-19'a yakalanan aşı merkezi kapatıldı.