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    • 14.07.2021 17:15
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    Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? Tarih belli oldu! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr: sınav sonuç ekranı!

    Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşmişti. Sınavların ardından binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sınav sonuçlarının AÖK üzerinden duyurulacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? Tarih belli oldu! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr: sınav sonuç ekranı!

    Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. AÖL 3.dönem sınavları 3-7 Temmuz arasında gerçekleşmişti. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. MEB tarafından bugün yayınlanan duyuruda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı: Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3.Dönem Online (Çevrimiçi) Sınav Sonuçları 19:00'da açıklanacaktır.

    TELAFİ SINAVLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.

    Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

        AÖL SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI!

        Milli Eğitim Bakanlığı, 3. dönem sınav sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi sisteminden erişime açacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler, online sınav ekranında olduğu gibi T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sol tarafta bulunan menü üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayacak.

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı soru ve cevapları yayınlanmayacak. Değerlendirme sırasında hatalı/yanlış soru çıkması durumunda bu soru değerlendirme dışı bırakacak ve geçerli soruların puan değeri tekrar hesaplanacak.

        AÇIK LİSE SINAVLARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar online olarak gerçekleştirildiği için sınavın geçersiz sayılacağı bazı durumlar mevcut. Başvuru şartlarını taşımayanların sınava katılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, sınavın gidişatını etkilemek amacıyla ekran karartma, ekran kilitleme gibi hilelerde bulunulması, sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınavlar geçersiz sayılacaktır.
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        Haberler Güncel Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? Tarih belli oldu! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr: sınav sonuç ekranı!