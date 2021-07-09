Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'A Takımı'na flaş talimat! Kritik MKYK toplantısının detayları belli oldu

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde parti kurmayları ile bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi ve aşılamaya ilişkin bilgi veren Erdoğan'ın, "Normalleşme ile her şey çok güzel olacak. Sanayi üretimi devam ediyor. Şu ana kadar 55 milyon doz aşı yaptık. Hedefimiz Temmuz ayının sonuna kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamak. Aşı ile toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemi nedeniyle yaşanan soysal- ekonomi sorunları minimalize edeceğiz" dediği öğrenildi.
Ekonomi ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, "Normalleşme ile her şey çok iyi olacak" dedi. Sanayi üretiminin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Hedefimiz enflasyonun düşmesi, istihdamın artması ve işsizliğin azalması" ifadelerini kullandı.