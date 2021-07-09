Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'A Takımı'na flaş talimat! Kritik MKYK toplantısının detayları belli oldu

GÖNÜL EHLİ OLARAK İL İL GEZECEĞİZ

Meclis'in önümüzdeki hafta tatile gireceğini belirten Erdoğan'ın yaz ayı boyunca belediye başkanlarından milletvekillerine, MKYK üyelerinden parti teşkilatlarına kadar herkesin yaz sıcağı demeden sahada olmasını istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, "Ben de sahada olacağım. Gelecek yılın bahar ayına kadar Güneydoğu, Doğu illerinin tamamını gezmiş olacağım" dedi. Öte yandan bugün Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın, Diyarbakır özelinde önemli projeleri açıklaması bekleniyor.

"VATANDAŞA İYİ ANLATIN"

Edinilen bilgilere göre, kayyum atanan belediyelerle teşkilat arasında zaman zaman bazı idari sıkıntıların olduğunun aktarılması üzerine Başkan Erdoğan "Önemli olan hizmettir. Belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilat uyumlu çalışsın" dedi.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele, kadına yönelik şiddet, uyuşturucu ve kayyum atanan belediyelerin son durumuyla ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Kayyumlara çok ciddi yatırım desteği verildi. Ulaştırma alanında yapılan yatırımlar diğer illere kıyasla çok yüksek düzeyde. Bu yatırımları iyi anlatın" diye konuştu.