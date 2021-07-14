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    Hakkari’den acı haber: Polis memuru dehşet saçtı (Güncel haberler)

    TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre Eski Özel Harekat polisi Nasuh Çulcu, kısa süre önce aynı şubede görevli kadın meslektaşı ile yakınlık kurmak istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. Çevik Kuvvetten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, bir yazıyla Nasuh Çulcu'yu uyardı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Çulcu, silahına el konulmasına karşı çıktı. Soluğu polisevinde aldı! Yemekhanede bulunan Hasan Cevher'i başından ve omuzundan yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Cevher'in şehadete erdiği açıklandı.

    Hakkari’den acı haber

    TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre Eski Özel Harekat polisi Nasuh Çulcu, kısa süre önce aynı şubede görevli kadın meslektaşı ile yakınlık kurmak istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. Çevik Kuvvetten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, bir yazıyla Nasuh Çulcu'yu uyardı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Çulcu, silahına el konulmasına karşı çıktı. Soluğu polisevinde aldı! Yemekhanede bulunan Hasan Cevher'i başından ve omuzundan yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Cevher'in şehadete erdiği açıklandı.

    ANKARA BÜYÜKELÇİSİ FLAKE OLUYOR
    ABD Başkanı Biden, Türkiye ile ikili ilişkileri yakından ilgilendirecek karar verdi. Biden eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Flake, senato tarafından onaylanırsa ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olacak.

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    İl Emniyet Müdür Yardımcısına silahlı saldırı!
    Haberler Güncel Hakkari’den acı haber: Polis memuru dehşet saçtı (Güncel haberler)