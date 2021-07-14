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    • 14.07.2021 11:28
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    BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı? 14 Temmuz MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır?

    BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı? BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre; BİLSEM sonuçlarının 14 Temmuz’da açıklanacağı duyurulmuştu. BİLSEM sonuçları MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak bireysel değerlendirmelerin tam kapanma döneminde yapılmaması nedeni ile takvimde belirtilen günler ileri bir tarihe ertelendi.

    takvim.com.tr
    BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı? 14 Temmuz MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır?

    14 Temmuz BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı? MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır? BİLSEM sonuçları öğrenciler ve aileler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan BİLSEM takvimine göre tarihin açıklanacağı gün belli oldu. BİLSEM sonuçlarının 14 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Peki; MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır?

    BİLSEM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

    BİLSEM sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmış değil. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçların 14 Temmuz gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ

    29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

    29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

    14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

    26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

    09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

    23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi de merak ediliyor. Yukarıda belirttiğimiz üzre sınavın tüm güvencesi MEB'de. MEB, öğrencilerin sonuçlarını eğitim hayatları boyunca açık olan e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak.

        BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi öğrenci T.C Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme girerek yapılacak. Haberimizde yer alan bağlantı sizi otomatik olarak BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranına yönlendirecek.

        BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?

        Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu.

        Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.
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