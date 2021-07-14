BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı? 14 Temmuz MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır?

14 Temmuz BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı? MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır? BİLSEM sonuçları öğrenciler ve aileler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan BİLSEM takvimine göre tarihin açıklanacağı gün belli oldu. BİLSEM sonuçlarının 14 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Peki; MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanır?
BİLSEM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
BİLSEM sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmış değil. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçların 14 Temmuz gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi