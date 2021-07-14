15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2021! En güzel, anlamlı, uzun, kısa, resimli, resimsiz 15 Temmuz mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. FETÖ terör örgütü 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi gerçekleştirildiğinde 251 vatandaşımız şehit olurken 2 bin 196 vatandaşımız ise gazi olmuştu. Şehitlerimizin de anıldığı bu özel günde sosyal medyadan paylaşımlar yapmak isteyenler için 15 Temmuz mesajlarını, sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 15 TEMMUZ MESAJLARI, SÖZLERİ
Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.
Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. * Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!
Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.