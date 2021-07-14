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    • 14.07.2021 11:00
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    15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2021! En güzel, anlamlı, uzun, kısa, resimli, resimsiz 15 Temmuz mesajları, sözleri!

    Gündemde yoğun bir şekilde 15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2021 sorgulaması yapılır oldu. Yarın hain darbe girişiminin 5. yıldönümü ve vatandaşlar sosyal medya üzerinden, Whatsapp’tan, SMS’ten mesajlar göndermek istiyor ve şimdiden araştırmalar başladı. Resmi tatiller listesine eklenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü yurt genelinde her yıl coşkuyla kutlanıyor. En güzel, anlamlı, uzun, kısa, resimli, resimsiz 15 Temmuz mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sevdiklerinizle paylaşacağınız güzel sözler, mesajlar…

    takvim.com.tr
    15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2021!

    15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2021! En güzel, anlamlı, uzun, kısa, resimli, resimsiz 15 Temmuz mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. FETÖ terör örgütü 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi gerçekleştirildiğinde 251 vatandaşımız şehit olurken 2 bin 196 vatandaşımız ise gazi olmuştu. Şehitlerimizin de anıldığı bu özel günde sosyal medyadan paylaşımlar yapmak isteyenler için 15 Temmuz mesajlarını, sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 15 TEMMUZ MESAJLARI, SÖZLERİ

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. * Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

    Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

        Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

        Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

        VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

        En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

        Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

        Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

        Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

        Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

        Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

        Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

        En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.
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        Haberler Güncel 15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2021! En güzel, anlamlı, uzun, kısa, resimli, resimsiz 15 Temmuz mesajları, sözleri!