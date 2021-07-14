CHP’li Faik Öztrak’ın Adana'da attığı temel toprakla kapandı! Projenin ruhsatı bile olmadığı ortaya çıktı

Bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmediğini bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadığını iddia etti. Sarıçam halkı, 10 cm'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını ileri sürdü.





RUHSATI BİLE YOK

Diğer taraftan törenle temeli atılan, ardından temeli kapatılan projenin kaçak olduğu belirlendi. Meclis Üyesi Hasan Karaoğlu, "Ruhsat Şube'den aldığımız bilgiye göre ruhsatla ilgili hiçbir işlem yapılmadığı belirlenmiştir. Yapılan temel atma töreninin de sadece şov amaçlı yapıldığı ortadadır" dedi.