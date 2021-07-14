CHP’li Faik Öztrak’ın Adana'da attığı temel toprakla kapandı! Projenin ruhsatı bile olmadığı ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP'li çok sayıda vekilin katılımıyla Sarıçam'da kreş temel atma töreni gerçekleştirilmişti. 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganıyla 26 Haziran'da gerçekleştirilen törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla kapatıldı. Bölgede yaşayanlar, temelin 10 cm'lik bir beton olduğunu ve göstermelik olarak bu hamlenin yapıldığını iddia etti.
ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER
Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini 26 Haziran'da gerçekleştirdi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana, Tekirdağ ve Bursa milletvekilleri, belediye meclis üyeleri katıldı. Kreş açılışında konuşma yapan Faik Öztrak, "Halka dokunan güzel işler yapan Zeydan Başkan'a güzel yatırımları için teşekkür ediyoruz" demişti.
Sözde yatırımın günler sonra 'hayali bir kreş' olduğu ortaya çıktı.
GÖSTERMELİK BETON
CHP'li yöneticilerin öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklar örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekti.