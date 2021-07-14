FETÖ'cülerin hamisi Almanya’dan hainlere özel muamele! Kendi kurallarını bile yok saydılar

FETÖ'nün merkez üssü Almanya, örgütü nasıl kolladığını bir kez daha gösterdi. FETÖ'cü Mehmet Ali Şengül'ün cenazesinde tüm korona kuralları hiçe sayıldı. FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi olarak lanse edilen Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü. Kırmızı listede yer alan Şengül için Hanau kentinde tüm Kovid-19 uygulamaları hiçe sayılarak cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce FETÖ'cü maske, mesafe kuralları ile koronalı cenazenin defin şartlarını hiçe saydı.
ALMANLAR BİLE ŞAŞIRDI
Hanau Şehir Mezarlığı'na cenaze için çadır kurulurken, eyalette korona tedbirleri için sınırlı tutulan toplanma kuralı altüst edildi. Mezarlığın tüm kapılarına çadır kuran FETÖ'cüler, kendilerinden olmayanları içeriye almazken, polisin yoğun güvenliği dikkat çekti. Yirminin üzerinde polis aracıyla yüze yakın polisin yanı sıra atlı polisler de mezarlıkta görev yaptı.
Tüm ara sokaklar tutulurken ve mezarlık çevresinde görüntü alınması engellenirken, çevrede yaşayan Almanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bir bakan için bile bu kadar tedbir alınmadığını ifade eden Almanlar, büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Polislerin, özel talimat aldıklarını dile getirmesi, ülkede FETÖ'cülerin nasıl korunup kollandığını gözler önüne serdi.