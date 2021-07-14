FETÖ'cülerin hamisi Almanya’dan hainlere özel muamele! Kendi kurallarını bile yok saydılar



Gazeteciler mezarlığın dışından görüntü almak istediğinde bu kez bir polis minibüsü önlerini kesti ve araçtan inen polislerden biri, "Şehri terk edin" dedi. Erel ve Deveçeken'in, "İşimizi yapmadan gitmeyeceğiz" sözü üzerine polis, "Sizi burada bulunmaktan men ediyorum" diye konuştu. Erel'in, "Basını engelleyemezsiniz. Bana bunu yazılı verin" demesi üzerine polis, "Yazılı vermem, söylüyorum" cevabını verdi. Yine bir süre alıkonulan arkadaşlarımızın tepkisi üzerine ekip amiri gelerek, görüntü alınmasına izin verdi.



KİMLER KATILDI

Yakalanması için başına 10 milyon TL ödül konulan Mehmet Ali Şengül'ün cenazesine yine aynı ödülle aranan FETÖ elebaşlarından Abdullah Aymaz, FETÖ elebaşı Gülen'in Almanya temsilcisi Ercan Karakoyun, firari FETÖ'cüler ile örgütün ülkedeki üyeleri katıldı. Cenazede Aymaz, Şengül'e methiyeler düzdü.

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