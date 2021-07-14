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    CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet yerine şov yaptı! Ancak kurum ruhsatsız çıktı

    CHP, belediyecilikte sınıfta kaldı! Son skandal ise Adana Sarıçam'da yaşandı! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 26 Haziran'da Sarıçam'da yapılacak kreş için temel atma töreni planladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP'li vekilleri çağırdı! Ancak temeli atılan kreşin ruhsatı bile olmadığı ortaya çıktı!

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    CHP, belediyecilikte sınıfta kaldı! Son skandal ise Adana Sarıçam'da yaşandı! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 26 Haziran'da Sarıçam'da yapılacak kreş için temel atma töreni planladı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP'li vekilleri çağırdı! Ancak temeli atılan kreşin ruhsatı bile olmadığı ortaya çıktı! Bu durum, CHP içerisinde de tepkiye yol açtı. Sarıçam Meclis üyesi Hasan Karaoğlu ise CHP'nin Sarıçam halkı ile adeta dalga geçtiğini vurguladı.

    "Şov yaparak o günü kurtarmaya çalışıyorlar... 3- 5 kişi toplayıp şov yaparak hizmet olmuyor. Yüzleri hiç kızarmıyor" açıklaması yaptı.

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    Haberler Güncel CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet yerine şov yaptı! Ancak kurum ruhsatsız çıktı