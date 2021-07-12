Bir kripto para vurgunu daha! 14 milyon dolar kayıp!
Bursa'da Avukat Arife Tuğba Çetinkaya, Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın 'Mpax Coin' isminde bir para çıkardığını ifade ederek aslında bunun bir kripto para bile olmadığını, 15-20 dakikada bir üyelikle gerçekleştirilebilen bir şey olduğunu savundu. Çetinkaya, 13-14 milyon doların yurtdışına kaçırılması iddiası üzerine durduklarını ifade etti.
Bursa'da avukatlık yapan Arife Tuğba Çetinkaya, son zamanlarda gündemden düşmeyen kripto para vurgunu iddialarına bir yenisini daha ekledi. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın 'Mpax Coin' isminde bir para çıkardığını ifade eden Çetinkaya, aslında bunun bir kripto para bile olmadığını, 15-20 dakikada bir üyelikle gerçekleştirilebilen bir şey olduğunu savundu. Kripto paraların işlem gördüğü ünlü bir kripto borsasında da 'Mpax Coin'in işlem gördüğünü ve burada manuel müdahalelerle paranın hacminin büyütülerek vatandaşlara güven sağlandığı iddiasında bulunan Çetinkaya, kendilerine 300 yakın kişinin dava için vekalet başvurusu yaptığını, ancak gerçek mağdurların sayısının 11-12 bin civarında olduğunun altını çizdi.
KENDİNİ BAŞKA BİR İSİMLE TANITMIŞ
Çetinkaya, bunu yeni bir kripto para vurgunu olarak tanımlayarak, "Bu aslında yeni bir kripto para vurgunu. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli bir şahıs 'Mpax Coin' olarak bir kripto para çıkardığını iddia ediyor. Yaklaşık 11-12 bin civarında mağdur olduğunu düşünüyoruz. Bir kripto para borsa kuruluşunda 'Mpax coin' işlem görüyor. Normal şartlarda bu kripto para değil. Bu herkesin 15-20 dakikada çıkarabileceği bir şey ama vatandaş bunu bilmiyor. Herkes bunun bir kripto para olduğunu ve bundan bir kazanç elde edeceklerini düşünüyorlar.
Bilinen bir kripto para borsasında bunun yayınlanması ve şirketin CEO'sunun video bağlantıları gerçekleştirerek, 'Bu kripto parayı elinizde tutun. Bir sene sonra Dubai'den malikane alabilecek seviyeye geleceksiniz' demesi, Erkan. A olarak kendisi tanıtan Eren D.'nin sosyal medyada paylaşımlar yaparak insanların güveninin sağlamaya çalışması, aslında bu oyunun bir parçası.