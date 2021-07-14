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    • 14.07.2021 16:18
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    Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur? Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

    Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur? Son günlerde İstanbulluların kabusu haline gelen Asya Kaplan Sivrisineği sağlık açısından birçok tehlike taşıyor. İstanbullu vatandaşlar da bu sinekten korunma yollarını merak ediyor. Güneydoğu Asya kökenli olan ve Avrupa kıtası ülkelerinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği’nin son yıllarda İstanbul’da görüldüğü belirtiliyor. Peki; doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır? Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur?

    takvim.com.tr
    Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur?

    Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur? Asya Kaplan Sivrisineği nedir? İstanbul'da görülmeye başlanan ve soktuğu kişilerde çıkan yaralarla dikkat çeken Asya Kaplan Sivrisineği hakkında bilgi almaya çalışan vatandaşlar, Asya Kaplan Sivrisineği nedir sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar bu sineklerin getirdiği hastalıklara ilişkin vatandaşları uyarıyor. Peki, doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

    ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

    Asya kaplan sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya'ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek türü, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan beslenebilir.

    Özellikle son yıllarda, kıtalararası gümrük mallarının taşınması ve ulaşım imkanlarının gelişmesi sonucu, Asya kaplan sivrisineği de sadece Güneydoğu Asya'da sınırlı kalmayarak başta Avrupa olmak üzere diğer Batı ülkelerine doğru yayılım göstermiştir.

    İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de Asya Kaplan Sivrisineği vakalarının fazla olduğu açıklandı.

    Asya kaplan sivrisineğinin sağlık açısından tehlikeli olmasının en büyük sebebi bu sivrisineğin ısırığıyla bazı ciddi viral enfeksiyonların insanlara geçme ihtimalinin bulunmasıdır.

    *Sivrisineklerle bulaşan hastalıklara bakınca ise en önemlisi Batı Nil Virüsüdür. Diğeri Chikungunya virüsüdür. Yaklaşık 50 kadar virüs sayabiliriz. Ancak son zamanlarda özellikle Avrupa'da da sıkıntılar yaratan Batı Nil Ateşi, hem sivrisineklerde hem de kuşlarda bulunuyor.

    *İtalya, İspanya gibi ülkelerde zaman zaman problemler yaratıyor. Batı Nil Virüsü ilginç bir şekilde kuşlarda da gözlemlenebiliyor. Kuşların kanını emen sivrisinekler bu virüsü alıp insanlara bulaştırıyor.

    *Bu virüsün kuş-sivrisinek ve insan gibi bir döngüsü var. Atlarda da bulunan bu virüs atlardan insanlara bulaşmıyor. İnsandan insana temasla bulaşan bir virüs olmadığından şanslı sayılabiliriz.

        Prof. Yavuz, daha önce görmeye alışık olmadığımız büyüklükteki sivri şişlikleri için ise İran-Irak hattını işaret etti.

        Yılmaz "Kum sineği olarak da bilinen yakarcalar, İran-Irak gibi ülkelerde hatta zaman zaman bizim ülkemizde de virüslere sebep olabilirler. Bulaştırdıkları virüs çok ölümcül olmayan ateşe ve kusmaya sebep oluyor. Kişinin altta yatan ve tetikleyici hastalıkları varsa ölümcül seyredebilir. Bu şişliklere sebep olanlar sivrisineklerden küçük sineklerdir. Şark çıbanı olarak bilinen leishmaniasis (layşmanyaz) da bulaştırabiliyorlar. Bu daha sıkıntılı bir enfeksiyondur. İnsanlarda deride lezyonlar oluşturabilen bir parazittir" dedi.

        DOĞAL SİNEK KOVUCU NASIL YAPILIR?

        Vücuttan salgılanan bazı maddeler sinekler için oldukça çekicidir. Sinek kovucu losyonların hazırlanması için hem bu salgıları maskeleyen, hem de ayakları ile koku alan sinekleri rahatsız eden kokular kullanılmalıdır. Bu durumda aromatik bitkisel yağlar tercih edilebilir (lavanta yağı, nane yağı, okaliptus yağı vb). Bu amaçla limon yağı, stronella yağı, portakal yağı, lavanta yağı, biberiye yağı, nane yağı ve okaliptüs yağı iyidir.

        Aromatik yağlar kullanılarak sinek kovucu bir karışım hazırlanması için bir sprey şişesi su ile doldurulmalıdır. Daha sonra da sprey şişesinin içerisine istenen aromatik yağlardan birisinden 40-50 damla kadar ilave edilmelidir. Sprey başlığı kapatıldıktan ve şişe iyice çalkalandıktan sonra kullanıma hazırdır. Bu karışım evin içerisine sıkıldığında sinekleri evden, cilde uygulandığında ise ciltten uzak tutar.

        Çantada taşınabilen ve cilde uygulanacak bir sinek kovucu yapılmak isteniyorsa bu durumda kozmetik dükkânlarında bulunabilen minik sprey şişelerinden alınabilir. Bu şişe içerisine su koyulduktan sonra, suyun onda biri oranında da bitki yağlarından herhangi birisi ilave edilmelidir.
        Ayrıca isteğe göre birden fazla yağ, sinek kovucu hazırlanırken karışım halinde de kullanılabilir.

        Bu karışıma ayrıca cildi besleyici özellikteki üzüm çekirdeği yağı gibi yağlardan da birkaç damla ilave edilebilir. Sprey şişesi kapatılıp iyice çalkalandıktan sonra kullanılmaya hazırdır.

        Sineklerin kapalı ortamlardan uzaklaştırılmasında oldukça etkili olan doğal malzemelerden birisi de karanfildir. Ortalama 25-30 adet karanfil, limon, portakal veya elma üzerine saplanarak bekletildiğinde hem ortama çok hoş bir koku verir, hem de sinekler bu kokunun olduğu ortamdan uzak durur.
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