Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur? Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

Prof. Yavuz, daha önce görmeye alışık olmadığımız büyüklükteki sivri şişlikleri için ise İran-Irak hattını işaret etti.

Yılmaz "Kum sineği olarak da bilinen yakarcalar, İran-Irak gibi ülkelerde hatta zaman zaman bizim ülkemizde de virüslere sebep olabilirler. Bulaştırdıkları virüs çok ölümcül olmayan ateşe ve kusmaya sebep oluyor. Kişinin altta yatan ve tetikleyici hastalıkları varsa ölümcül seyredebilir. Bu şişliklere sebep olanlar sivrisineklerden küçük sineklerdir. Şark çıbanı olarak bilinen leishmaniasis (layşmanyaz) da bulaştırabiliyorlar. Bu daha sıkıntılı bir enfeksiyondur. İnsanlarda deride lezyonlar oluşturabilen bir parazittir" dedi.

DOĞAL SİNEK KOVUCU NASIL YAPILIR?

Vücuttan salgılanan bazı maddeler sinekler için oldukça çekicidir. Sinek kovucu losyonların hazırlanması için hem bu salgıları maskeleyen, hem de ayakları ile koku alan sinekleri rahatsız eden kokular kullanılmalıdır. Bu durumda aromatik bitkisel yağlar tercih edilebilir (lavanta yağı, nane yağı, okaliptus yağı vb). Bu amaçla limon yağı, stronella yağı, portakal yağı, lavanta yağı, biberiye yağı, nane yağı ve okaliptüs yağı iyidir.

Aromatik yağlar kullanılarak sinek kovucu bir karışım hazırlanması için bir sprey şişesi su ile doldurulmalıdır. Daha sonra da sprey şişesinin içerisine istenen aromatik yağlardan birisinden 40-50 damla kadar ilave edilmelidir. Sprey başlığı kapatıldıktan ve şişe iyice çalkalandıktan sonra kullanıma hazırdır. Bu karışım evin içerisine sıkıldığında sinekleri evden, cilde uygulandığında ise ciltten uzak tutar.