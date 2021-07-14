Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur? Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

Asya Kaplan Sivrisineği sokarsa ne olur? Asya Kaplan Sivrisineği nedir? İstanbul'da görülmeye başlanan ve soktuğu kişilerde çıkan yaralarla dikkat çeken Asya Kaplan Sivrisineği hakkında bilgi almaya çalışan vatandaşlar, Asya Kaplan Sivrisineği nedir sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar bu sineklerin getirdiği hastalıklara ilişkin vatandaşları uyarıyor. Peki, doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR?
Asya kaplan sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya'ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek türü, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan beslenebilir.
Özellikle son yıllarda, kıtalararası gümrük mallarının taşınması ve ulaşım imkanlarının gelişmesi sonucu, Asya kaplan sivrisineği de sadece Güneydoğu Asya'da sınırlı kalmayarak başta Avrupa olmak üzere diğer Batı ülkelerine doğru yayılım göstermiştir.
İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de Asya Kaplan Sivrisineği vakalarının fazla olduğu açıklandı.
Asya kaplan sivrisineğinin sağlık açısından tehlikeli olmasının en büyük sebebi bu sivrisineğin ısırığıyla bazı ciddi viral enfeksiyonların insanlara geçme ihtimalinin bulunmasıdır.
*Sivrisineklerle bulaşan hastalıklara bakınca ise en önemlisi Batı Nil Virüsüdür. Diğeri Chikungunya virüsüdür. Yaklaşık 50 kadar virüs sayabiliriz. Ancak son zamanlarda özellikle Avrupa'da da sıkıntılar yaratan Batı Nil Ateşi, hem sivrisineklerde hem de kuşlarda bulunuyor.
*İtalya, İspanya gibi ülkelerde zaman zaman problemler yaratıyor. Batı Nil Virüsü ilginç bir şekilde kuşlarda da gözlemlenebiliyor. Kuşların kanını emen sivrisinekler bu virüsü alıp insanlara bulaştırıyor.
*Bu virüsün kuş-sivrisinek ve insan gibi bir döngüsü var. Atlarda da bulunan bu virüs atlardan insanlara bulaşmıyor. İnsandan insana temasla bulaşan bir virüs olmadığından şanslı sayılabiliriz.