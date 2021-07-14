Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2021 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 16:39
    ABONE OL

    Mehmetçik, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaptı

    Türk askeri, gittiği her yere huzur ve barış götürüyor. Ayak bastığı her yeri yakıp yıkan, talan eden emperyalist güçlerin ordularına karşın Mehmetçik, şanlı tarihine yakışır bir şekilde örnek davranış sergilemeye devam ediyor. Son olarak Mehmetçik, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaparak gönülleri fethetti.

    Mehmetçik Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaptı

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımının sürdüğünü belirtti. Bakanlık, bu kapsamda Rasulayn şehir merkezinde bulunan Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yapan personelden fotoğraflar paylaştı.



    Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mehmetçik Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaptı
    Haberler Güncel Mehmetçik, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaptı