Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural Sıla olayı için son karar! Ahmet Kural’a hapis cezası…

Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural Sıla olayı bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kural, yargılandığı davada 3 ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası aldı. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun hapse girip girmeyeceği merak konusu oldu. Peki; Ahmet Kural hapis yatacak mı?
AHMET KURAL HAPİS YATACAK MI?
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.
AHMET KURAL SILA OLAYI NEDİR?
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.