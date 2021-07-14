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    • 14.07.2021 18:35
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    Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin 'infaz yasasının iptali' istemine ret!

    Son dakika haberleri... CHP Anayasa Mahkemesi'nden ret yedi. AYM Genel Kurulu, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve 15 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. İşte ayrıntılar...

    AA
    AYM bu kez CHP'yi üzdü!

    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu infaz yasasının tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

    CHP İTİRAZ ETMİŞTİ
    Genel Kurul, CHP'nin, kamuoyunda infaz yasası olarak bilinen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

    GENEL KURUL REDDETTİ
    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu reddetti.

    7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Nisan 2020'de TBMM'de kabul edilerek yasalaşmıştı.

        Bu kanun uyarınca yaklaşık 90 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi sağlanmıştı.

        İlk olarak yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuran CHP, yasanın bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunmuş, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

        CHP'nin bu başvurusu 17 Temmuz 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla reddedilmişti.

        Ayrıca CHP, ikinci başvurusunda da kanunun tümünün ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.
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