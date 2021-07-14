Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin 'infaz yasasının iptali' istemine ret!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu infaz yasasının tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.
CHP İTİRAZ ETMİŞTİ
Genel Kurul, CHP'nin, kamuoyunda infaz yasası olarak bilinen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.
GENEL KURUL REDDETTİ
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu reddetti.
7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Nisan 2020'de TBMM'de kabul edilerek yasalaşmıştı.