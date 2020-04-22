Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaşan infaz düzenlemesi sonrası binlerce mahkum tahliye oldu. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye CHP "hayır" dedi. Bununla da kalmayan muhalefet partisi, yasayı Anayasa Mahkemesine taşımaya karar verdi. Düzenlemeden "basın özgürlüğü" kisvesi altında bazı terör örgütü yandaşı gazetecilerin yararlanamamasını "eşitsizlik ve adaletsizlik" olarak gören CHP'de konuyla ilgili açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı.

TERÖR YANDAŞLARI FAYDALANAMADI CHP RAHATSIZ OLDU!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali istemiyle bugün Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuracaklarını bildirdi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 14 Nisan'da TBMM'de kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali istemiyle bugün Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağını bildirdi.

Altay, "CHP, eline silah alıp polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden hiçbir teröristin, uyuşturucu baronunun, kadına ve çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının af kapsamına alınmasını istememektedir." dedi.

İnfaz düzenlemesinin, "tam bir eşitsizlik ve adaletsizlik içerdiğini" savunan Altay, "Gerçi tümüyle adil bile olsa CHP olarak TBMM'de ettiğimiz yeminin de bir gereği olarak 14 Nisan'da Meclis'te yasalaşan bu teklifin, Anayasa'nın 87 ve 88. maddeleri ile TBMM İçtüzüğünün 92. maddesine aykırılık iddiası ve iptaliyle ilgili istemimizi yüksek mahkemeye yapacağız." diye konuştu.

AYM SKANDAL KARARLARA İMZA ATMIŞTI

Son dönemde imza attığı skandal kararlarla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi, son olarak Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye edilen hakaretleri "ifade özgürlüğü" kapsamına sokarak cezasız bırakmıştı. FETÖ ve PKK'nın kara propagandasına sahip çıkan AYM'nin kararı büyük tepki çekmişti.

AYM daha önce de "barış bildirisi" olarak bilinen ancak bazı akademisyenlerin terör örgütü PKK'ya destek olmak amacıyla yayınladıkları bildiriye de sahip çıkmıştı. Kamuoyunun büyük bölümü "AYM bu kararla terör destekçilerini akladı" demişti.