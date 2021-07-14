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    • 14.07.2021 17:00
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    HTS kaydı nedir? Büyükşen cinayeti HTS kaydı ne demek? HTS ne işe yarar?

    HTS kaydı nedir? HTS kaydı ne demek? Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen Büyükşen çifti cinayetinde HTS kayıtları incelenmeye başlandı. Bu gelişmenin ardından HTS ne işe yarar? HTS kaydı nedir? HTS kaydı ne demek gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılının Eylül ayında evlerinde pompalı tüfekle öldürülen Büyükşen çiftinin cinayetinin aydınlatılması için özel ekip devreye girmişti.

    takvim.com.tr
    HTS kaydı nedir? Büyükşen cinayeti HTS kaydı ne demek? HTS ne işe yarar?

    HTS kaydı ne demek? HTS kaydı nedir? Büyükşen cinayeti HTS ne işe yarar? Türkiye'yi sarsan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenen Büyükşen çifti cinayetinde 24 kişi gözaltına alınmıştı. Keşif çalışmalarının yapılmasıyla birlikte HTS kayıtları da incelemeye alındı. Bu gelişmenin ardından HTS kaydı ne demek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; HTS kaydı nedir?

    HTS KAYDI NE DEMEK?

    Açılımı Historical Traffic Search olan HTS, arama trafiği tarihçesi ya da arama trafiği kayıtları olarak isimlendirilebilir. Kullanıcıların HTS kaydı belirli hukuki şartlar dahilinde hakimler ve savcılar tarafından talep edilebileceği gibi gecikme durumlarının süreç için zorluk teşkil edebileceği durumlarda hukuki şartlar değişkenlik gösterebilir.

    Yani kayıtların gecikmesi halinde suç teşkil eden durumun hükümlüsünün kayıtları daha hızlı bir şekilde talep edilebilir.

    HTS NE İŞE YARAR?

    Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor.

    Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.

        HTS KAYITLARI NE ZAMAN İSTENEBİLİR?

        HTS kayıtları aşağıdaki durumlarda istenebilmektedir.

        Devlet Sırlarına karşı işlenmiş olan suçlar ve casusluk suçları durumlarında

        Kasten adam öldürme

        Göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti

        Anayasal düzene karşı işlenmiş olan suç durumunda

        İşkence

        Devlet birlik ve bütünlüğünü bozmak için işlenen suçlarda

        Cinsel saldırı

        Suç sebebi ile mal varlığı değerlerinin aklanmaya çalışıldığı durumlarda

        Çocukların cinsel istismarı durumunda

        İhaleye fesat karıştırılması durumu

        Nitelikli hırsızlık durumları

        Rüşvet durumları

        Uyuşturucu madde imal ve ticareti

        Fuhuş yapılması

        Ateşli silah, bıçak ve diğer aletler ile kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı durumu

        Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanununa göre işlenmiş olan suçlar

        Zimmet suçları

        Kaçakçılık durumları halinde HTS kayıtlarına başvurulmaktadır.
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