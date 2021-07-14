HTS kaydı nedir? Büyükşen cinayeti HTS kaydı ne demek? HTS ne işe yarar?

HTS kaydı ne demek? HTS kaydı nedir? Büyükşen cinayeti HTS ne işe yarar? Türkiye'yi sarsan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenen Büyükşen çifti cinayetinde 24 kişi gözaltına alınmıştı. Keşif çalışmalarının yapılmasıyla birlikte HTS kayıtları da incelemeye alındı. Bu gelişmenin ardından HTS kaydı ne demek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; HTS kaydı nedir?
HTS KAYDI NE DEMEK?
Açılımı Historical Traffic Search olan HTS, arama trafiği tarihçesi ya da arama trafiği kayıtları olarak isimlendirilebilir. Kullanıcıların HTS kaydı belirli hukuki şartlar dahilinde hakimler ve savcılar tarafından talep edilebileceği gibi gecikme durumlarının süreç için zorluk teşkil edebileceği durumlarda hukuki şartlar değişkenlik gösterebilir.
Yani kayıtların gecikmesi halinde suç teşkil eden durumun hükümlüsünün kayıtları daha hızlı bir şekilde talep edilebilir.
HTS NE İŞE YARAR?
Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor.
Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.