HTS kaydı nedir? Büyükşen cinayeti HTS kaydı ne demek? HTS ne işe yarar?

HTS KAYDI NE DEMEK?

Açılımı Historical Traffic Search olan HTS, arama trafiği tarihçesi ya da arama trafiği kayıtları olarak isimlendirilebilir. Kullanıcıların HTS kaydı belirli hukuki şartlar dahilinde hakimler ve savcılar tarafından talep edilebileceği gibi gecikme durumlarının süreç için zorluk teşkil edebileceği durumlarda hukuki şartlar değişkenlik gösterebilir.

Yani kayıtların gecikmesi halinde suç teşkil eden durumun hükümlüsünün kayıtları daha hızlı bir şekilde talep edilebilir.