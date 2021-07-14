15 Temmuz şehitleri için nasıl dua edilir? Şehitler için okunacak dualar ve sureler 2021!

Şehitlere dualar, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 15 Temmuz 2016 yılında hain FETÖ tarafından darbe girişimine uğrayan Türkiye'de vatandaşlar silahlara karşı gardını açtı. O gece birçok şehit ve gazi vatandaşımız oldu. Peki, şehitlerimiz için nasıl dualar okunmalı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
ŞEHİTLİKLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER!
Yine onlar, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine olan büyük lütfu ve ihsânıyla sevindikleri gibi, ayrıca Allah'ın, mü'minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceği yolundaki va'dinden dolayı da büyük bir sevinç duyarlar."
(Al-i İmran 3/169-171)
"Allah yolunda öldürülenlere sakın "ölüler" demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz."
(Bakara 2/154)
Câbir radıyallahu anh şöyle dedi: Bir adam: –Yâ Resûlallah! Eğer Allah yolunda öldürülürsem ben nerede olacağım, dedi. Resûl-i Ekrem: –"Cennette" diye cevap verdi. Bunun üzerine adam elinde bulunan hurmaları attı, sonra düşmanla savaştı ve neticede şehit düştü.
(Müslim, İmâre 143 . Ayrıca bk. Buhârî, Meğâzî 17; Nesâî, Cihâd 31)
"O mü'minler, savaşta bunca yara aldıktan sonra bile, Allah ve Rasûlü'nün tekrar savaşa dönme çağrısına uymuşlardı. İşte böyle güzel davranışta bulunanlarla, Allah'a ve Rasûlü'ne karşı gelmekten sakınanları âhirette büyük mükâfatlar beklemektedir."
(Al-i İmran 3/172)
Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurur: "Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa dahî dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü ileri derecedeki itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister."
(Buhârî, Cihâd 21; Müslim, İmâre 109)
"Ey iman edenler! Sizi pek acı bir azaptan kurtaracak çok kârlı bir ticaretin yolunu size bildireyim mi? Allah'a ve Rasûlü'ne gerektiği gibi inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, sizin için hayırlı olan budur. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere; sonsuz nimet ve ebedî mutluluk diyarı olan Adn cennetlerindeki çok güzel köşklere yerleştirir. En büyük başarı ve kurtuluş işte budur! Hoşunuza gidecek bir başka lutuf daha var: Allah'ın yardımı ve pek yakında gerçekleşecek bir fetih! Mü'minleri müjdele!"
(Saff 61/10-13)