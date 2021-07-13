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    • 13.07.2021 19:21
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    Kılıçdaroğlu’ndan skandal üstüne skandal! Millet iradesini hedef aldı 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmaya çalıştı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Grup toplantısında imza attığı skandallara bir yenisini daha ekledi. ‘Erdoğan dönemi bitmiştir. Böyle bir adam yoktur.’ diyerek millet iradesinini hedef alan Kılıçdaroğlu, HDP’ye göz kırparken 15 Temmuz direnişini de itibarsızlaştırma çabasına girişti.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal üstüne skandal

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Grup toplantısında yaptığı konuşmaya birçok skandal sığdırdı.

    Erdoğan dönemi bitmiştir. Bu ülkeyi seven insanlar olarak birlikte hareket etmek zorundayız. Memleketi Millet İttifakı temsil edecek. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınızı tıkayın böyle bir adam yoktur.

    HDP'ye göz kırpan Kılıçdaroğlu İstanbul seçimleri üzerinden birlikte mücadele mesajı verdi.

    Millet İttifakı'na iktidarı millet verecek en somut örneği de İstanbul göstermiştir.

    15 TEMMUZ'U İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI
    15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken milletin direnişini de itibarsızlaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı.

    Darbe girişimini FETÖ ile etkin mücadele için ilan edilen OHAL ile bir tuttu.

    "İKİ 15 TEMMUZ VAR"
    Kılıçdaroğlu, "İki 15 Temmuz var. Biri Saray'ın bir de halkın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'unda direnen insanlar var, Saray'ın 15 Temmuz'unda milletin ensesinde boza pişiren OHAL var." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        HÜKÜMETE TEHDİT VE TANK PALET YALANI
        Hükümete tehditlere savuran Kılıçdaroğlu, "Saray ve beslemelerini tamamının işine son vereceğim ne yerlisiniz ne millisiniz siz ahlaksızsınız." İfadelerini kullandı.

        Tank palet yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu defalarca kez yalanlanmasına rağmen "Tank üretilmesin diye fabrikayı birilerine peşkeş çekti." iddiasında bulundu.

        Özel jetlerle seyahat etmesine rağmen devlet uçaklarını hedef alan Kılıçdaroğlu uçakları satacağını iddia etti. "Vallahi de satacağım billahi de satacağım. Ben söylersem gelirim ve yaparım. Hiçbir güç engel olamaz." dedi.

        Millet İttifakı'nda yaşanan kriz için de aday tarifi yaptı. "Nasıl bir cumhurbaşkanı? 83 milyonu kucaklayan cumhurbaşkanı" dedi.

        Eski CHP yönetimlerini de hedef alan Kılıçdaroğlu ,"CHP çalışıyor mu? CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor." İddiasında bulundu.
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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu’ndan skandal üstüne skandal! Millet iradesini hedef aldı 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmaya çalıştı