Kılıçdaroğlu’ndan skandal üstüne skandal! Millet iradesini hedef aldı 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmaya çalıştı

HÜKÜMETE TEHDİT VE TANK PALET YALANI

Hükümete tehditlere savuran Kılıçdaroğlu, "Saray ve beslemelerini tamamının işine son vereceğim ne yerlisiniz ne millisiniz siz ahlaksızsınız." İfadelerini kullandı.

Tank palet yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu defalarca kez yalanlanmasına rağmen "Tank üretilmesin diye fabrikayı birilerine peşkeş çekti." iddiasında bulundu.

Özel jetlerle seyahat etmesine rağmen devlet uçaklarını hedef alan Kılıçdaroğlu uçakları satacağını iddia etti. "Vallahi de satacağım billahi de satacağım. Ben söylersem gelirim ve yaparım. Hiçbir güç engel olamaz." dedi.