Kılıçdaroğlu’ndan skandal üstüne skandal! Millet iradesini hedef aldı 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmaya çalıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Grup toplantısında yaptığı konuşmaya birçok skandal sığdırdı.
Erdoğan dönemi bitmiştir. Bu ülkeyi seven insanlar olarak birlikte hareket etmek zorundayız. Memleketi Millet İttifakı temsil edecek. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınızı tıkayın böyle bir adam yoktur.
HDP'ye göz kırpan Kılıçdaroğlu İstanbul seçimleri üzerinden birlikte mücadele mesajı verdi.
Millet İttifakı'na iktidarı millet verecek en somut örneği de İstanbul göstermiştir.
15 TEMMUZ'U İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI
15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken milletin direnişini de itibarsızlaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı.
Darbe girişimini FETÖ ile etkin mücadele için ilan edilen OHAL ile bir tuttu.
"İKİ 15 TEMMUZ VAR"
Kılıçdaroğlu, "İki 15 Temmuz var. Biri Saray'ın bir de halkın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'unda direnen insanlar var, Saray'ın 15 Temmuz'unda milletin ensesinde boza pişiren OHAL var." şeklinde skandal ifadeler kullandı.