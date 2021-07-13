meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları: 14 Temmuz BİLSEM 1-2 ve 3 sınıf grup tarama sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?

BİLSEM sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. BİLSEM sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler için MEB'ten açıklama bekleniyor. 2020-2021 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili yapılan açıklamada BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgiler verilmişti. Sonuçlar http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacaktır. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sınav sonuçlarını bekleyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Aşağıda bulunan adres üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ YAPILABİLECEK!
Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?
BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gerçekleştiren grup taramasında başarı sağlayan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına hak kazanır.