Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2021 06:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 06:12
    ABONE OL

    meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları: 14 Temmuz BİLSEM 1-2 ve 3 sınıf grup tarama sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?

    BİLSEM sınav sonuçları için MEB son dakika açıklaması bekleniyor. Bilim ve Sanat Merkezi 1,2 ve 3. sınıf grup tarama sonuçlar meb.gov.tr adresinden açıklanacak. BİLSEM sınav sonuçları doğrultusunda kazanan öğrenciler eğitimlerine 2021-2022 eğitim yılı itibariyle başlayacak. Peki BİLSEM 1,2 ve 3. sınıf grup tarama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı! BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

    takvim.com.tr
    14 Temmuz BİLSEM grup tarama sonuçları sorgulama!

    BİLSEM sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. BİLSEM sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler için MEB'ten açıklama bekleniyor. 2020-2021 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili yapılan açıklamada BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgiler verilmişti. Sonuçlar http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacaktır. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...

    MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    BİLSEM sınav sonuçlarını bekleyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Aşağıda bulunan adres üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ YAPILABİLECEK!

    Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

    BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?

    BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

    BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gerçekleştiren grup taramasında başarı sağlayan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına hak kazanır.

        BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

        BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

        GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

        Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2021 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebilecek.

        BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI: Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

        Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Önce mavi tik verdi sonra askıya aldı
        Haberler Güncel meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları: 14 Temmuz BİLSEM 1-2 ve 3 sınıf grup tarama sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?