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    • Güncel
    • 13.07.2021 14:17
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    • 13.07.2021 14:17
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji harita paylaşarak uyardı! Kavrulacağız!

    Temmuz ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklarının daha yeni yeni ısınması, vatandaşların her gün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji'nin raporuna göre sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batısıyla Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusuyla Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.


    Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        İŞTE METEOROLOJİ'NİN SICAKLIK HARİTASI
        Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için en yüksek sıcaklık değerleri haritasını yayınladı. Haritalara göre bugünden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların 36-40 derece civarında olması bekleniyor.

        İşte gün gün sıcaklık haritaları...

        YARININ SICAKLIK HARİTASI

        PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI

            CUMA GÜNÜ HAVA SICAKLIK HARİTASI

            CUMARTESİ GÜNÜ HAVA SICAKLIK HARİTASI

            GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR
            Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kendisini daha fazla hissettiriyor.

                Yükselişe geçen hava sıcaklıkları, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

                Kentte sıcak havadan kaçmak isteyenlerin çoğu parklara akın etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da parktaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

                ŞANLIURFA 42 DERECE
                Türkiye'nin en sıcak kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyrediyor.

                Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken Şanlıurfa'da termometreler öğle saatlerinde 42 dereceyi gösterdi.

                Şanlıurfalılar özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

                Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

                KİLİS
                Kilis'te de insanlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlar, parklar ve havuzlara akın etti.

                    Kentte etkili olan sıcak havanın gelecek günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

                    Sıcak havalardan bunaldığını belirten Baran Çakmak, serinlemek için de havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

                    ADIYAMAN
                    Hava sıcaklıklarının 39 derece ölçüldüğü Adıyaman'da ise insanlar dinlenmek için gölgelik alan ve su kenarlarını tercih ediyor.
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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji harita paylaşarak uyardı! Kavrulacağız!