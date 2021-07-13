HAVA DURUMU | Meteoroloji harita paylaşarak uyardı! Kavrulacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batısıyla Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusuyla Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.