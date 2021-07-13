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    • 13.07.2021 14:41
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    Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patlayınca yollar adeta şelaleye döndü

    Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde İSKİ’ye ait su borusu patladı. Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi. Yoldan geçen vatandaşlar olay anını saniye saniye görüntüledi

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    Sancaktepe'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı.



    Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi. Olayın ardından yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.



    Yaşanan olay ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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    Haberler Güncel Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patlayınca yollar adeta şelaleye döndü