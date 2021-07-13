'Hafızlık icazetinde protokol koltuğu' yalanına açıklama geldi: Herhangi tepki çeken bir durum olmamıştır

Hafızlığını tamamlayarak belgelerini almak üzere orada bulunan, ilerisi için ümit ve sevinçle dolu pırıl pırıl 29 çocuğumuzun bu mutlu anlarını görmezden gelerek, törenin asıl amacıyla ilgili hiçbir söz etmeksizin sadece oradaki oturma düzenini protokol düzeni olarak gösterip değersizleştirme yoluna gitmenin hangi anlayışa hizmet ettiğini doğrusu anlamak zor.