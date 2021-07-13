'Hafızlık icazetinde protokol koltuğu' yalanına açıklama geldi: Herhangi tepki çeken bir durum olmamıştır

Enver Beşinci'nin açıklaması şu şekilde:
"Bazi gazete ve web sitelerinde yer alan "Hafızlık icazetinde protokol koltuğu" başlıklı haberler iyi niyete aykırı ve hakikati yansıtmayan amaçlı yayınlardır.
Hafızlığını tamamlayarak belgelerini almak üzere orada bulunan, ilerisi için ümit ve sevinçle dolu pırıl pırıl 29 çocuğumuzun bu mutlu anlarını görmezden gelerek, törenin asıl amacıyla ilgili hiçbir söz etmeksizin sadece oradaki oturma düzenini protokol düzeni olarak gösterip değersizleştirme yoluna gitmenin hangi anlayışa hizmet ettiğini doğrusu anlamak zor.
Yıllardır aynı mekânda aynı düzenle yapılan törende (Örnek olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait törenler), kurs hocaları için konulan divan tarzındaki az sayıda oturma yerinde, bu yıl bir devlet büyüğümüzün de oturmasını "özel koltuk" şeklinde yorumlayan anlayışı kınıyoruz.