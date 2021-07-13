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    • 13.07.2021 11:18
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    • 13.07.2021 11:18
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    'Hafızlık icazetinde protokol koltuğu' yalanına açıklama geldi: Herhangi tepki çeken bir durum olmamıştır

    Kemal Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Beşinci, "Hafızlık icazetinde protokol koltuğu" haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı ve koltuğun kurs hocaları için konulduğunu ve bu durumun törende tepki çekmediğini haberlerin ise iyi niyete aykırı olduğunu ifade etti.

    'Hafızlık icazetinde protokol koltuğu' haberine yalanlama

    Enver Beşinci'nin açıklaması şu şekilde:

    "Bazi gazete ve web sitelerinde yer alan "Hafızlık icazetinde protokol koltuğu" başlıklı haberler iyi niyete aykırı ve hakikati yansıtmayan amaçlı yayınlardır.

    Hafızlığını tamamlayarak belgelerini almak üzere orada bulunan, ilerisi için ümit ve sevinçle dolu pırıl pırıl 29 çocuğumuzun bu mutlu anlarını görmezden gelerek, törenin asıl amacıyla ilgili hiçbir söz etmeksizin sadece oradaki oturma düzenini protokol düzeni olarak gösterip değersizleştirme yoluna gitmenin hangi anlayışa hizmet ettiğini doğrusu anlamak zor.

    Yıllardır aynı mekânda aynı düzenle yapılan törende (Örnek olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait törenler), kurs hocaları için konulan divan tarzındaki az sayıda oturma yerinde, bu yıl bir devlet büyüğümüzün de oturmasını "özel koltuk" şeklinde yorumlayan anlayışı kınıyoruz.

        Bir Kur'an ziyafeti şeklinde geçen törene katılan çok sayıdaki cemaatin büyük bir huşu ve memnuniyetle izledikleri bu icazet merasiminde tepki çeken herhangi bir şey olmamıştır. Dolayısıyla haberde yer alan "tepki çekti" ifadesi, haberi yapan kişilerin zihniyetlerindeki tepki olmalıdır.

        Bu açıklama düzeldilmediğ sürece hayatlarının henüz başlangıcında olan o küçücük çocukların, onların ailelerinin ve Kur'an'a saygı duyan bütün vatandaşlarımızın, vicdanlarında onları mahkum etmekten kurtarmayaktır.

        Saygılarımla.

        Enver Beşinci
        Kemal Efendi Vakfı
        Yönetim Kurulu Başkanı"
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        Haberler Güncel 'Hafızlık icazetinde protokol koltuğu' yalanına açıklama geldi: Herhangi tepki çeken bir durum olmamıştır