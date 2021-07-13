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    • 13.07.2021 10:44
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    15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

    15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar açık olan yerleri sorguluyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bazı yerler açık bazı yerler de kapalı olmaktadır. Resmi tatil dolayısıyla birçok kurum ve kuruluş çalışmamaktadır. Peki; 15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

    15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tarihinin resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle, 15 Temmuz'da açık olan yerler araştırılıyor. Resmi tatilde bazı yerler açık olacak ve çalışmaya devam edecek. Bazı yerler ise kapalı olacak ve çalışmayacak. Peki; 15 Temmuz bankalar, noterler, PTT, kargolar açık mı?

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

    15 Temmuz günü bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü yani 15 Temmuz 2021 resmi tatildir. 15 Temmuz gününde çalışanlar idari izinli sayılacaklardır.

    15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

    15 Temmuz tarihinde bankalar çalışmıyor. Bu nedenle banka işlemlerinizi daha önceden yapmanız gerekmektedir.

    15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI?

    15 Temmuz'da noterler işlem yapmamaktadır.

    15 TEMMUZ PTT AÇIK MI?

    PTT şubeleri de banka şubeleri gibi 15 Temmuz tarihinde çalışmamaktadır.

        15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        15 Temmuz'da tüm kargolar tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. Kargolar faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı devam edecek.

        Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''

        MNG Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.''

        Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.''

        Sürat Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2021 Perşembe) şubelerimiz hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.''

        PTT Kargo da kapalı olan kurumlar arasında yerini alıyor.
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        Haberler Güncel 15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?