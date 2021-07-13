15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tarihinin resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle, 15 Temmuz'da açık olan yerler araştırılıyor. Resmi tatilde bazı yerler açık olacak ve çalışmaya devam edecek. Bazı yerler ise kapalı olacak ve çalışmayacak. Peki; 15 Temmuz bankalar, noterler, PTT, kargolar açık mı?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz günü bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü yani 15 Temmuz 2021 resmi tatildir. 15 Temmuz gününde çalışanlar idari izinli sayılacaklardır.
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz tarihinde bankalar çalışmıyor. Bu nedenle banka işlemlerinizi daha önceden yapmanız gerekmektedir.
15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI?
15 Temmuz'da noterler işlem yapmamaktadır.
15 TEMMUZ PTT AÇIK MI?
PTT şubeleri de banka şubeleri gibi 15 Temmuz tarihinde çalışmamaktadır.