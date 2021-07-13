15 Temmuz bankalar, noterler, PTT açık mı? 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu?

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.''

Sürat Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2021 Perşembe) şubelerimiz hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.''

PTT Kargo da kapalı olan kurumlar arasında yerini alıyor.