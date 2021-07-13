SON DAKİKA: Kovid-19 aşısı zorunlu olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

'NORMALE DÖNMENİN TEK YOLU AŞI'

Koca, özel sektöre de aşı zorunluğunu tavsiye etmeyi düşünmediklerini belirterek, "İkna dışı yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Normale dönmenin, okulların açılmasının, normal hayata dönmenin, futbol-spor etkinliklerine katılabilmenin tek yolu aşı. Normal hayat, toplumsal bağışıklıkla, o da aşılama ile mümkün. Vatandaşın bunu bilerek katılması gerekiyor. Hem kendi sağlığı için, hem sevdikleri için" diye konuştu. Bakan Koca, Kurban Bayramı'na kadar aşılamada hedeflerinin yüzde 70 olduğunu hatırlatarak, "Şu anda yüzde 61'i bulduk. En az 1 doz aşı yaptıran, 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 olmasını hedeflemiştik. Şu an yüzde 61'i buldu" dedi.

Türkiye'de görülen delta varyantının giderek arttığını vurgulayan Koca, "750'leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus, 3 ilde, 3 tane olarak devam ediyor" dedi.

'ÇIKIŞ OLMA İHTİMALİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Koca, son dönemde, son 1 haftada özellikle çarşambadan itibaren, düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu söyledi. Koca, "Beklediğimiz düşüşün olmadığını, bir çıkış olma ihtimali görüyoruz. Bu artışların da özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösterdiğini, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Adıyaman gibi bazı illerimizde girecek bir artış içinde olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da, genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artış olduğunu görüyoruz. O nedenle yoğun aşılama. Bayrama kadar o bölgelerde yoğun aşılama" dedi.