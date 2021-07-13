Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2021 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2021 17:35
    ABONE OL

    Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabuttan cephanelik çıktı

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

    İHA
    Cami bahçesinde şok! Cephanelik çıktı

    Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi.



    MAKİNELİ TÜFEK VE KALAŞNİKOV BULUNDU
    Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir.

    Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
    Haberler Güncel Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabuttan cephanelik çıktı