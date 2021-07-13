Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabuttan cephanelik çıktı





MAKİNELİ TÜFEK VE KALAŞNİKOV BULUNDU

Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.