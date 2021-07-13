14 Temmuz MEB e-Okul BİLSEM online: 2021 BİLSEM 1.2.3. sınıf baraj taban ve tavan puanı kaç?

BİLSEM baraj taban puanı kaç? 2021 BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanması merakla beklenirken, puan hesaplama ve baraj taban puanları merak edilmeye başlandı. Sınava giren öğrenciler BİLSEM puan hesaplama yollarını merak ediliyor. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanıyor. İşte, 2021 BİLSEM puan hesaplama ve baraj taban puanı sorusunun yanıtı!
2021 BİLSEM BARAJ VE TABAN PUANI KAÇ?
2021 yılının BİLSEM sonuçlarına göre baraj ve taban puanı şu şekilde;
Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı
1.sınıflar 500 460 460
2.sınıflar 510 480 480
3.sınıflar 520 500 500
BİLSEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekirse BİLSEM sınavında 21 soruya cevap veren öğrenci 210 puan alırken, 55 soruya doğru cevap veren öğrenci 550 puan alıyor. Puan hesaplaması bu şekilde yapılıyor.
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ
Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey, özel yetenekli olarak tanımlanır.
Doğuştan getirilen farklı yetenekler ve öğrenme kapasitelerinin mümkün olan en küçük yaşta fark edilmesi, sahip olunan yetenek ve genel zihinsel öğrenme kapasitesine uygun eğitim imkanlarının sunulması toplumlar için büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde, Genel Zihinsel, Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarında 'Özel Yetenekli' olarak belirlenen ve yetenek alanlarında Özel Eğitime İhtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmeti BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ile sunulmaktadır.