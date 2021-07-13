Bankalar bayram tatiline ne zaman girecek? 19 Temmuz- 23 Temmuz bayramda havale EFT yapılacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?

Bayram öncesinde bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonras önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Bankada işlem yapacak olan kişiler bankaların bayram tatiline ne zaman gireceğini araştırıyor. Peki, Bankalar ne zaman bayram tatiline girecek? Bankalar 19 Temmuz arafe günü açık mı? İşte bayram öncesi bankaların çalışma düzeni!