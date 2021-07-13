Bankalar bayram tatiline ne zaman girecek? 19 Temmuz- 23 Temmuz bayramda havale EFT yapılacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?

Bayram öncesinde bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonras önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Bankada işlem yapacak olan kişiler bankaların bayram tatiline ne zaman gireceğini araştırıyor. Peki, Bankalar ne zaman bayram tatiline girecek? Bankalar 19 Temmuz arafe günü açık mı? İşte bayram öncesi bankaların çalışma düzeni!
BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?
Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını ilan etti. 19 Temmuz Pazartesi günü arife nedeniyle yarım gün tatildi. Erdoğan, o gün de çalışanların idari izinli sayılacağını söyledi. Böylece 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi.