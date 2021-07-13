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    • 13.07.2021 16:33
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    Bankalar bayram tatiline ne zaman girecek? 19 Temmuz- 23 Temmuz bayramda havale EFT yapılacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankada işlem yapacak olan vatandaşlar ' Bankalar bayram tatiline ne zaman girecek?' Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hafta başında düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." açıklamasında bulundu. Peki, Bankalar ne zaman bayram tatiline girecek? Bankalar 19 Temmuz arafe günü açık mı? İşte bayram öncesi bankaların çalışma düzeni!

    takvim.com.tr
    Bankalar bayram tatiline ne zaman girecek 2021?

    Bayram öncesinde bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonras önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Bankada işlem yapacak olan kişiler bankaların bayram tatiline ne zaman gireceğini araştırıyor. Peki, Bankalar ne zaman bayram tatiline girecek? Bankalar 19 Temmuz arafe günü açık mı? İşte bayram öncesi bankaların çalışma düzeni!

    BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

    Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını ilan etti. 19 Temmuz Pazartesi günü arife nedeniyle yarım gün tatildi. Erdoğan, o gün de çalışanların idari izinli sayılacağını söyledi. Böylece 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi.

        Bankaların bayram tatilinde nasıl çalışacağı henüz netlik kazanmadı. 19-25 tarihlerinde arasında bankaların kapalı olacağı tahmin ediliyor.

        Bu kapsamda bankalardan bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Bayram tatilinin 9 gün olacağını duyuran Erdoğan "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.
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        Haberler Güncel Bankalar bayram tatiline ne zaman girecek? 19 Temmuz- 23 Temmuz bayramda havale EFT yapılacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?