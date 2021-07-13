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    • 13.07.2021 16:33
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    CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi

    Taciz, tecavüz olaylarıyla gündemden düşmeyen CHP'de şimdi de şiddet söz konusu. CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Bursa Mudanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Er, belediye çalışanları tarafından darbedildi.

    CHP'den istifa ettiği için darbedildi

    Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İddiaya göre CHP'den istifa eden Er, bu ayrılıktan sonra Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen iki kişi tarafından darp edildi.

    CHP'den ayrılıp memleket partisine geçti diye cadde ortasında tekme tokat dövüldü.

    ROZETİNİ BİZZAT İNCE TAKTI
    Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, 18 haziranda Muharrem İnce'nin genel başkan olduğu Memleket Partisi'ne katıldı. Er'e parti rozetini de bizzat Muharrem İnce taktı.

    Geçen günlerde eve gitmek için yola çıkan Mehmet Er'in yolu, iki kişi tarafından kesildi. Memleket partisine geçen meclis üyesi, Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen şahısların saldırısına uğradı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU
    Memleket partili il ve ilçe yöneticileri yaşanan olayı kınadı. Darp raporu alan Er, saldırganlar hakkında şikayette bulundu.
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    Haberler Güncel CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi