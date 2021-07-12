Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram kararları: Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta bayram tatiliyle ilgili "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" demişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram kararları nelerdir? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 15.30'da başlayacak.
Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.
MİLLETE SESLENİŞTE HALKIMA DUYURACAĞIM
Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.