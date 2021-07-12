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    • 12.07.2021 11:57
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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram kararları: Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bir yandan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram tatilinin kaç gün olacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor. Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik soruları yanıtlamıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler

    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta bayram tatiliyle ilgili "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" demişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram kararları nelerdir? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 15.30'da başlayacak.

    Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.

    MİLLETE SESLENİŞTE HALKIMA DUYURACAĞIM

    Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

        Toplantının diğer gündem maddeleri Kovid-19 salgını ile mücadele, terörle mücadele, dış politika ve ekonomi olacak.

        TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR

        Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

        Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
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